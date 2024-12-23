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Котков Тимофей Федоров

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Котков Тимофей Федоров
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
741-р
Роль персоны
Отец
Дата события
23.03.1904
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
24.03.1904
Священнослужители
Священник Алексей Фелицын , Диакон Алексей Ростиславов и , Псаломщик Петр Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.840
Полная запись МК
Счёт родившихся: 11 муж
Урожд. - Котков Иаков Тимофеевич
Отец - Котков Тимофей Федоров, крестьянин
Мать - Коткова Наталья Исадорова
Воспр. - Болоболкин Захар Савельев, крестьянин
Воспр. - Тютина Екатерина Гавриилова, крестьянка
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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