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Маланьина Мария Павлова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Маланьина Мария Павлова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
727-р
Роль персоны
Мать
Дата события
29.01.1904
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Дата крещения
30.01.1904
Священнослужители
Священник Алексей Фелицын , Диакон Алексей Ростиславов и , Псаломщик Петр Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.840
Полная запись МК
Счёт родившихся: 7 жен
Урожд. - Маланьина Агафья Афанасиевна
Отец - Маланьин Афанасий Васильев, крестьянин
Мать - Маланьина Мария Павлова
Воспр. - Абрамов Афанасий Прокопиев, крестьянин
Воспр. - Абрамова Мария Андреева, крестьянка
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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