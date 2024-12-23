Козлов Иоанн Дмитриевич
Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
- ФИО
- Козлов Иоанн Дмитриевич
- Пол
- М
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 722-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 11.01.1904
- Приход
- Успенская церковь
- Губерния прихода
- Калужская губерния
- Уезд прихода
- Лихвинский уезд
- Место прихода
- с.Ханино
- Нас. Пункт приписки
- с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
- Дата крещения
- 12.01.1904
- Священнослужители
- Священник Алексей Фелицын , Диакон Алексей Ростиславов и , Псаломщик Петр Крылов
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.840
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 3 муж
Урожд. - Козлов Иоанн Дмитриевич
Отец - Козлов Димитрий Пахомов, крестьянин
Мать - Козлова Анна Яковлева
Воспр. - Куненков Иван Макаров, крестьянин
Воспр. - Щепочкина Васса Семенова, крестьянка
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- Индексация данных проведена Анной Дмитриевой
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