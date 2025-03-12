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Кирюшкина Евдокия Данилова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Кирюшкина Евдокия Данилова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
716-р
Роль персоны
Мать
Дата события
18.12.1903
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Дата крещения
18.12.1903
Священнослужители
Приходской священник Алексей Фелицын , Диакон Алексей Ростиславов и , Псаломщик Петр Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.837
Полная запись МК
Счёт родившихся: 61 жен
Урожд. - Кирюшкина Анастасия Антоновна
Отец - Кирюшкин Антон Иванов, крестьянин
Мать - Кирюшкина Евдокия Данилова
Воспр. - Воробьева Варвара Иванова, крестьянка
Воспр. - Прасолов Феодор Даниилов, крестьянин
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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