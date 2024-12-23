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Чижов Андрей Алексеев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Чижов Андрей Алексеев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
715-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
13.12.1903
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
14.12.1903
Священнослужители
иеромонах Добринского монастыря О Владимир с местным причтом
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.837
Полная запись МК
Счёт родившихся: 60 жен
Урожд. - Фомичева Евгения Михайловна
Отец - Фомичев Михаил Федотов, крестьянин
Мать - Фомичева Евдокия Иванова
Воспр. - Лебедева Агрипина Семенова, крестьянка
Воспр. - Чижов Андрей Алексеев, крестьянин
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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