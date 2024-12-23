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Гуляев Константин Алексеев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Гуляев Константин Алексеев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
714-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.12.1903
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
Лихвинский мещанин
Нас. Пункт приписки
г. Лихвин, Калужская губ.
Дата крещения
01.12.1903
Священнослужители
иеромонах Добринского монастыря О Владимир
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.837
Полная запись МК
Счёт родившихся: 59 жен
Урожд. - Гуляева Варвара Петровна
Отец - Гуляев Петр Алексеев, мещанин Лихвинского уезда
Мать - Гуляева Мария Алексеева
Воспр. - Гуляев Константин Алексеев, Лихвинский мещанин (г. Лихвин, Калужская губ. )
Воспр. - Шумилина Елизавета Ипполитова, крестьянка
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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