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Гуляева Мария Алексеева

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Гуляева Мария Алексеева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
714-р
Роль персоны
Мать
Дата события
01.12.1903
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Дата крещения
01.12.1903
Священнослужители
иеромонах Добринского монастыря О Владимир
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.837
Полная запись МК
Счёт родившихся: 59 жен
Урожд. - Гуляева Варвара Петровна
Отец - Гуляев Петр Алексеев, мещанин Лихвинского уезда
Мать - Гуляева Мария Алексеева
Воспр. - Гуляев Константин Алексеев, Лихвинский мещанин (г. Лихвин, Калужская губ. )
Воспр. - Шумилина Елизавета Ипполитова, крестьянка
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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