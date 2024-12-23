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Волков Андрей Зиновьевич

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Волков Андрей Зиновьевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
713-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
23.11.1903
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Нас. Пункт приписки
д. Лисовая, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
24.11.1903
Священнослужители
Священник с Погост Павел Чижов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.837
Полная запись МК
Счёт родившихся: 53 муж
Урожд. - Волков Андрей Зиновьевич
Отец - Волков Зиновий Фелимонов, крестьянин
Мать - Волкова Евдокия Фаддеева
Воспр. - Волкова Марфа , крестьянка
Воспр. - Косарев Феодор Данилов, крестьянин
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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