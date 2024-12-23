Воробьев Сергий Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоробьев Сергий Семенов

Воробьев Сергий Семенов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Воробьев Сергий Семенов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
712-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
19.11.1903
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
20.11.1903
Священнослужители
Священник с Погост Павел Чижов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.837
Полная запись МК
Счёт родившихся: 52 муж
Урожд. - Родионов Георгий Иванович
Отец - Родионов Иван Иванов, мещанин Тульской губернии Крапивенского уезда
Мать - Родионова Мария Алексеева
Воспр. - Воробьев Сергий Семенов, крестьянин
Воспр. - Коичкина Варвара Сергиева, девица
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.