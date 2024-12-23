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Родионов Иван Иванов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Родионов Иван Иванов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
712-р
Роль персоны
Отец
Дата события
19.11.1903
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
мещанин Тульской губернии Крапивенского уезда
Дата крещения
20.11.1903
Священнослужители
Священник с Погост Павел Чижов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.837
Полная запись МК
Счёт родившихся: 52 муж
Урожд. - Родионов Георгий Иванович
Отец - Родионов Иван Иванов, мещанин Тульской губернии Крапивенского уезда
Мать - Родионова Мария Алексеева
Воспр. - Воробьев Сергий Семенов, крестьянин
Воспр. - Коичкина Варвара Сергиева, девица
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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