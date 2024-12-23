Родионов Георгий Иванович
Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
- ФИО
- Родионов Георгий Иванович
- Пол
- М
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 712-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 19.11.1903
- Приход
- Успенская церковь
- Губерния прихода
- Калужская губерния
- Уезд прихода
- Лихвинский уезд
- Место прихода
- с.Ханино
- Дата крещения
- 20.11.1903
- Священнослужители
- Священник с Погост Павел Чижов
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.837
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 52 муж
Урожд. - Родионов Георгий Иванович
Отец - Родионов Иван Иванов, мещанин Тульской губернии Крапивенского уезда
Мать - Родионова Мария Алексеева
Воспр. - Воробьев Сергий Семенов, крестьянин
Воспр. - Коичкина Варвара Сергиева, девица
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- Индексация данных проведена Анной Дмитриевой
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