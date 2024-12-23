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Воронкина Елена Феодорова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Воронкина Елена Феодорова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
710-р
Роль персоны
Мать
Дата события
17.11.1903
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Дата крещения
18.11.1903
Священнослужители
Приходской священник Алексей Фелицын , Диакон Алексей Ростиславов и , Псаломщик Петр Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.837
Полная запись МК
Счёт родившихся: 51 муж
Урожд. - Воронкин Митрофан Харитонович
Отец - Воронкин Харитон Феофилактов, крестьянин
Мать - Воронкина Елена Феодорова
Воспр. - Калинчев Семен Семенов, крестьянин
Воспр. - Серегина Татиана Максимова, крестьянка
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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