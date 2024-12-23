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Маслова Матрена Никаноровна

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Маслова Матрена Никаноровна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
708-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
05.11.1903
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
06.11.1903
Священнослужители
Приходской священник Алексей Фелицын , Диакон Алексей Ростиславов и , Псаломщик Петр Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.837
Полная запись МК
Счёт родившихся: 57 жен
Урожд. - Маслова Матрена Никаноровна
Отец - Маслов Никанор Никитин, крестьянин-солдат
Мать - Маслова Феодосия Михаилова
Воспр. - Маслов Василий Яковлев, крестьянин
Воспр. - Маслова Параскева Ефимова, крестьянка
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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