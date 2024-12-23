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Косарева Дария Даниилова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Косарева Дария Даниилова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
705-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
25.10.1903
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
девица
Дата крещения
27.10.1903
Священнослужители
Приходской священник Алексей Фелицын , Диакон Алексей Ростиславов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.837
Полная запись МК
Счёт родившихся: 48 муж
Урожд. - Кострюков Димитрий Алексеевич
Отец - Кострюков Алексей Павлов, крестьянин
Мать - Кострюкова Васса Иванова
Воспр. - Килейников Иван Иванов, крестьянин
Воспр. - Косарева Дария Даниилова, девица
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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