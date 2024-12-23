Златоустовский Алексей Андреевич
Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
- ФИО
- Златоустовский Алексей Андреевич
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 704-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 23.10.1903
- Приход
- Успенская церковь
- Губерния прихода
- Калужская губерния
- Уезд прихода
- Лихвинский уезд
- Место прихода
- с.Ханино
- Статус персоны
- священник с.Васильевского Лихвинского уезда
- Нас. Пункт приписки
- с. Васильевское, Лихвинский у., Калужская губ.
- Дата крещения
- 25.10.1903
- Священнослужители
- священник с.Васильевского Лихвинского уезда А Златоустовский с местным причтом
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.837
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 55 жен
Урожд. - Фелицына Валентина Алексеевна
Отец - Фелицын Алексей Васильев, священник села Ханино (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Мать - Фелицына Анна Семенова
Воспр. - Златоустовский Алексей Андреевич, священник с.Васильевского Лихвинского уезда (с. Васильевское, Лихвинский у., Калужская губ. )
Воспр. - Киселева Анна Александрова, жена потомственного почетного гражданина
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- Индексация данных проведена Анной Дмитриевой
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