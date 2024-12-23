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Фелицына Анна Семенова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Фелицына Анна Семенова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
704-р
Роль персоны
Мать
Дата события
23.10.1903
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Дата крещения
25.10.1903
Священнослужители
священник с.Васильевского Лихвинского уезда А Златоустовский с местным причтом
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.837
Полная запись МК
Счёт родившихся: 55 жен
Урожд. - Фелицына Валентина Алексеевна
Отец - Фелицын Алексей Васильев, священник села Ханино (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Мать - Фелицына Анна Семенова
Воспр. - Златоустовский Алексей Андреевич, священник с.Васильевского Лихвинского уезда (с. Васильевское, Лихвинский у., Калужская губ. )
Воспр. - Киселева Анна Александрова, жена потомственного почетного гражданина
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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