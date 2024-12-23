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Фелицын Алексей Васильев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Фелицын Алексей Васильев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
704-р
Роль персоны
Отец
Дата события
23.10.1903
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
священник села Ханино
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
25.10.1903
Священнослужители
священник с.Васильевского Лихвинского уезда А Златоустовский с местным причтом
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.837
Полная запись МК
Счёт родившихся: 55 жен
Урожд. - Фелицына Валентина Алексеевна
Отец - Фелицын Алексей Васильев, священник села Ханино (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Мать - Фелицына Анна Семенова
Воспр. - Златоустовский Алексей Андреевич, священник с.Васильевского Лихвинского уезда (с. Васильевское, Лихвинский у., Калужская губ. )
Воспр. - Киселева Анна Александрова, жена потомственного почетного гражданина
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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