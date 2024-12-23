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Халимонов Гавриил Максимов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Халимонов Гавриил Максимов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
699-р
Роль персоны
Отец
Дата события
16.10.1903
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
17.10.1903
Священнослужители
Приходской священник Алексей Фелицын , Диакон Алексей Ростиславов и , Псаломщик Петр Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.837
Полная запись МК
Счёт родившихся: 51 жен
Урожд. - Халимонова Елисавета Гавриловна
Отец - Халимонов Гавриил Максимов, крестьянин
Мать - Халимонова Анна Ананьева
Воспр. - Воронкина Евдокия Миронова, крестьянка
Воспр. - Котков Адриан Ананьев, крестьянин
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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