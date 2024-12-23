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Куненков Димитрий Васильев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Куненков Димитрий Васильев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
698-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
13.10.1903
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
15.10.1903
Священнослужители
Приходской священник Алексей Фелицын , Диакон Алексей Ростиславов и , Псаломщик Петр Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.837
Полная запись МК
Счёт родившихся: 46 муж
Урожд. - Лазарев Димитрий Федорович
Отец - Лазарев Феодор Ермолаев, крестьянин
Мать - Лазарева Александра Иванова
Воспр. - Куненков Димитрий Васильев, крестьянин
Воспр. - Москалева Мария Васильева, Козельская мещанка (г. Козельск, Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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