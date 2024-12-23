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Лазарева Александра Иванова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Лазарева Александра Иванова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
698-р
Роль персоны
Мать
Дата события
13.10.1903
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Дата крещения
15.10.1903
Священнослужители
Приходской священник Алексей Фелицын , Диакон Алексей Ростиславов и , Псаломщик Петр Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.837
Полная запись МК
Счёт родившихся: 46 муж
Урожд. - Лазарев Димитрий Федорович
Отец - Лазарев Феодор Ермолаев, крестьянин
Мать - Лазарева Александра Иванова
Воспр. - Куненков Димитрий Васильев, крестьянин
Воспр. - Москалева Мария Васильева, Козельская мещанка (г. Козельск, Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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