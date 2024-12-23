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Дремин Филипп Федорович

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Дремин Филипп Федорович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
697-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
09.10.1903
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
10.10.1903
Священнослужители
Приходской священник Алексей Фелицын , Диакон Алексей Ростиславов и , Псаломщик Петр Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.837
Полная запись МК
Счёт родившихся: 45 муж
Урожд. - Дремин Филипп Федорович
Отец - Дремин Феодор Евдокимов, крестьянин
Мать - Дремина Домника Петрова
Воспр. - Ивушкин Евфим Космин, крестьянин
Воспр. - Маланьина Акилина Петрова, крестьянка
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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