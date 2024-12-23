Воробьева Евдокия Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоробьева Евдокия Емельянова

Воробьева Евдокия Емельянова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Воробьева Евдокия Емельянова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
696-р
Роль персоны
Мать
Дата события
09.10.1903
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Дата крещения
10.10.1903
Священнослужители
Приходской священник Алексей Фелицын , Диакон Алексей Ростиславов и , Псаломщик Петр Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.837
Полная запись МК
Счёт родившихся: 50 жен
Урожд. - Воробьева Параскева Захаровна
Отец - Воробьев Захар Гавриилов, крестьянин
Мать - Воробьева Евдокия Емельянова
Воспр. - Воробьев Василий Андреев, крестьянин
Воспр. - Илюхина Надежда Емельянова, крестьянка девица
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.