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Лукьянов Иван Федоров

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Лукьянов Иван Федоров
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
695-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.10.1903
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
05.10.1903
Священнослужители
Приходской священник Алексей Фелицын , Псаломщик Петр Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.837
Полная запись МК
Счёт родившихся: 49 жен
Урожд. - Серегина Пелагия Ефимовна
Отец - Серегин Евфим Иванов, крестьянин
Мать - Серегина Варвара Феодорова
Воспр. - Горюнова Евдокия Прокопиева, крестьянка
Воспр. - Лукьянов Иван Федоров, крестьянин
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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