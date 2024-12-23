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Маслов Никанор Никитин

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Маслов Никанор Никитин
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
693-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
03.10.1903
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин-солдат
Дата крещения
04.10.1903
Священнослужители
Приходской священник Алексей Фелицын с местным причтом
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.837
Полная запись МК
Счёт родившихся: 44 муж
Урожд. - Прасолов Сергий Леонтьевич
Отец - Прасолов Леонтий Никитин, крестьянин
Мать - Прасолова Евдокия Алексеева
Воспр. - Воробьева Марья Федотова, крестьянка
Воспр. - Маслов Никанор Никитин, крестьянин-солдат
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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