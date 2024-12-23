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Киселева Фекла Андреева

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Киселева Фекла Андреева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
692-р
Роль персоны
Мать
Дата события
26.09.1903
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Дата крещения
28.09.1903
Священнослужители
Священник Князь-Михайлова Николай Крылов с причтом села Ханино
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.837
Полная запись МК
Счёт родившихся: 43 муж
Урожд. - Киселев Михаил Иванович
Отец - Киселев Иван Михайлов, крестьянин
Мать - Киселева Фекла Андреева
Воспр. - Абрамова Марья Андеева, крестьянка
Воспр. - Епифанов Аким Лаврентьев, крестьянин
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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