Мефодин Сергий Антонович
Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
- ФИО
- Мефодин Сергий Антонович
- Пол
- М
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 691-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 24.09.1903
- Приход
- Успенская церковь
- Губерния прихода
- Калужская губерния
- Уезд прихода
- Лихвинский уезд
- Место прихода
- с.Ханино
- Нас. Пункт приписки
- с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
- Дата крещения
- 25.09.1903
- Священнослужители
- Священник Князь-Михайлова Николай Крылов с причтом села Ханино
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.837
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 42 муж
Урожд. - Мефодин Сергий Антонович
Отец - Мефодин Антон Сидоров, крестьянин
Мать - Мефодина Анастасия Абрамова
Воспр. - Медведева Домника Владимирова, крестьянка
Воспр. - Мефодин Прокофий Михайлов, крестьянин
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- Индексация данных проведена Анной Дмитриевой
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