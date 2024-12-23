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Мефодин Сергий Антонович

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Мефодин Сергий Антонович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
691-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
24.09.1903
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
25.09.1903
Священнослужители
Священник Князь-Михайлова Николай Крылов с причтом села Ханино
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.837
Полная запись МК
Счёт родившихся: 42 муж
Урожд. - Мефодин Сергий Антонович
Отец - Мефодин Антон Сидоров, крестьянин
Мать - Мефодина Анастасия Абрамова
Воспр. - Медведева Домника Владимирова, крестьянка
Воспр. - Мефодин Прокофий Михайлов, крестьянин
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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