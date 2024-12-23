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Поляков Иоанн Тимофеевич

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Поляков Иоанн Тимофеевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
690-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
24.09.1903
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
25.09.1903
Священнослужители
Священник Князь-Михайлова Николай Крылов с причтом села Ханино
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.837
Полная запись МК
Счёт родившихся: 41 муж
Урожд. - Поляков Иоанн Тимофеевич
Отец - Поляков Тимофей Иванов, крестьянин
Мать - Полякова Параскева Тимофеева
Воспр. - Полякова Дарья Максимова, крестьянка
Воспр. - Юшкин Еремей Космин, крестьянин
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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