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Козлов Петр Алексеев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Козлов Петр Алексеев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
689-р
Роль персоны
Отец
Дата события
19.09.1903
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
20.09.1903
Священнослужители
Священник Князь-Михайлова Николай Крылов с причтом села Ханино
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.837
Полная запись МК
Счёт родившихся: 47 жен
Урожд. - Козлова Ефросинья Петровна
Отец - Козлов Петр Алексеев, крестьянин
Мать - Козлова Ксения Ильина
Воспр. - Бахмутова Агрипина Конова, крестьянка
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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