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Семкина Марфа Тихонова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Семкина Марфа Тихонова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
688-р
Роль персоны
Мать
Дата события
13.09.1903
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Дата крещения
14.09.1903
Священнослужители
Священник Князь-Михайлова Н. Крылов с местным Ханинским причтом
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.837
Полная запись МК
Счёт родившихся: 40 муж
Урожд. - Семкин Сергей Григорьевич
Отец - Семкин Григорий Данилов, крестьянин
Мать - Семкина Марфа Тихонова
Воспр. - Клевцова Александра Матвеева, крестьянка
Воспр. - Семкин Илья Григорьев, крестьянин
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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