Петрухина Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрухина Анна Сергеевна

Петрухина Анна Сергеевна

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Петрухина Анна Сергеевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
686-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
08.09.1903
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
09.09.1903
Священнослужители
Священник села Григоровского
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.837
Полная запись МК
Счёт родившихся: 45 жен
Урожд. - Петрухина Анна Сергеевна
Отец - Петрухин Сергей Космин, крестьянин
Мать - Петрухина Васса Александрова
Воспр. - Булкина Вера Григорьева, крестьянка
Воспр. - Чинков Петр Николаев, крестьянин
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.