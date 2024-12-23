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Родин Павел Иванович

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Родин Павел Иванович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
680-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
06.07.1903
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Нас. Пункт приписки
д. Свойно, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
10.07.1903
Священнослужители
Приходской священник И. Зерцалов, Диакон А. Ростиславов и , Псаломщик П. Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.837
Полная запись МК
Счёт родившихся: 37 муж
Урожд. - Родин Павел Иванович
Отец - Родин Иван Петров, крестьянин
Мать - Родина Васса Тихонова
Воспр. - Зудин Григорий Тихонов, крестьянин
Воспр. - Фомичева Параскева Сергеева, крестьянка
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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