Родин Павел Иванович
Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
- ФИО
- Родин Павел Иванович
- Пол
- М
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 680-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 06.07.1903
- Приход
- Успенская церковь
- Губерния прихода
- Калужская губерния
- Уезд прихода
- Лихвинский уезд
- Место прихода
- с.Ханино
- Нас. Пункт приписки
- д. Свойно, Лихвинский у., Калужская губ.
- Дата крещения
- 10.07.1903
- Священнослужители
- Приходской священник И. Зерцалов, Диакон А. Ростиславов и , Псаломщик П. Крылов
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.837
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 37 муж
Урожд. - Родин Павел Иванович
Отец - Родин Иван Петров, крестьянин
Мать - Родина Васса Тихонова
Воспр. - Зудин Григорий Тихонов, крестьянин
Воспр. - Фомичева Параскева Сергеева, крестьянка
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- Индексация данных проведена Анной Дмитриевой
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