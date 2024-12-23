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Гуляева Мария Алексеева

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Гуляева Мария Алексеева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
678-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
02.08.1903
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
Лихвинская мещанка
Нас. Пункт приписки
г. Лихвин, Калужская губ.
Дата крещения
04.08.1903
Священнослужители
Приходской священник И. Зерцалов, Диакон А. Ростиславов и , Псаломщик П. Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.837
Полная запись МК
Счёт родившихся: 40 жен
Урожд. - Сизова Наталья Павловна
Отец - Сизов Павел Алексеев, крестьянин
Мать - Сизова Александра Иванова
Воспр. - Гуляева Мария Алексеева, Лихвинская мещанка (г. Лихвин, Калужская губ. )
Воспр. - Сизов Алексей Павлов, крестьянин
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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