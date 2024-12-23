Сизов Павел Алексеев
Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
- ФИО
- Сизов Павел Алексеев
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 678-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 02.08.1903
- Приход
- Успенская церковь
- Губерния прихода
- Калужская губерния
- Уезд прихода
- Лихвинский уезд
- Место прихода
- с.Ханино
- Статус персоны
- крестьянин
- Дата крещения
- 04.08.1903
- Священнослужители
- Приходской священник И. Зерцалов, Диакон А. Ростиславов и , Псаломщик П. Крылов
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.837
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 40 жен
Урожд. - Сизова Наталья Павловна
Отец - Сизов Павел Алексеев, крестьянин
Мать - Сизова Александра Иванова
Воспр. - Гуляева Мария Алексеева, Лихвинская мещанка (г. Лихвин, Калужская губ. )
Воспр. - Сизов Алексей Павлов, крестьянин
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