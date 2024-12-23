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Маркин Петр Митрофанов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Маркин Петр Митрофанов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
677-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
03.08.1903
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
04.08.1903
Священнослужители
Приходской священник И. Зерцалов, Диакон А. Ростиславов и , Псаломщик П. Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.837
Полная запись МК
Счёт родившихся: 39 жен
Урожд. - Киреева Мария Григорьевна
Отец - Киреев Григорий Софронов, крестьянин
Мать - Киреева Анисия Евфимова
Воспр. - Клейменова Александра Иванова, мещанка Одоевского уезда (г. Одоев, Тульская губ. )
Воспр. - Маркин Петр Митрофанов, крестьянин
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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