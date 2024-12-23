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Чухнакова Анисья Макарова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Чухнакова Анисья Макарова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
675-р
Роль персоны
Мать
Дата события
31.07.1903
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Дата крещения
01.08.1903
Священнослужители
Приходской священник И. Зерцалов, Диакон А. Ростиславов и , Псаломщик П. Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.837
Полная запись МК
Счёт родившихся: 38 жен
Урожд. - Чухнакова Евдокия Васильевич
Отец - Чухнаков Василий Прокопиев, крестьянин
Мать - Чухнакова Анисья Макарова
Воспр. - Куненков Иван Макаров, крестьянин
Воспр. - Чухнакова Мария Прокопиева, девица
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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