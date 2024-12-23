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Балаболкина Варвара Митрофанова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Балаболкина Варвара Митрофанова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
674-р
Роль персоны
Мать
Дата события
03.07.1903
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Дата крещения
04.07.1903
Священнослужители
Приходской священник И. Зерцалов, Диакон А. Ростиславов и , Псаломщик П. Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.837
Полная запись МК
Счёт родившихся: 37 жен
Урожд. - Балаболкина Агрипина Максимовна
Отец - Балаболкин Максим Никаноров, крестьянин
Мать - Балаболкина Варвара Митрофанова
Воспр. - Якушина Ирина Никанорова, крестьянка
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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