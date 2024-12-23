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Абрамова Анна Никонова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Абрамова Анна Никонова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
673-р
Роль персоны
Мать
Дата события
30.07.1903
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Дата крещения
31.07.1903
Священнослужители
Приходской священник И. Зерцалов, Диакон А. Ростиславов и , Псаломщик П. Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.837
Полная запись МК
Счёт родившихся: 35 муж
Урожд. - Абрамов Василий Павлович
Отец - Абрамов Павел Трофимов, крестьянин
Мать - Абрамова Анна Никонова
Воспр. - Лазарева Екатерина Никонова, крестьянка
Воспр. - Родионов Иван Иванов, мещанин Крапивенского уезда
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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