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Куненков Владимир Егоров

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Куненков Владимир Егоров
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
672-р
Роль персоны
Отец
Дата события
09.07.1903
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
10.07.1903
Священнослужители
Приходской священник И. Зерцалов, Диакон А. Ростиславов и , Псаломщик П. Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.837
Полная запись МК
Счёт родившихся: 36 жен
Урожд. - Куненкова Ольга Владимировна
Отец - Куненков Владимир Егоров, крестьянин
Мать - Куненкова Евдокия Зиновьева
Воспр. - Клейменова Александра Егорова, Одоевская мещанка (г. Одоев, Тульская губ. )
Воспр. - Фомичев Феодор Димитриев, крестьянин
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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