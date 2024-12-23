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Куненков Феодор Стефанов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Куненков Феодор Стефанов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
671-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
23.07.1903
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
24.07.1903
Священнослужители
Приходской священник И. Зерцалов, Диакон А. Ростиславов и , Псаломщик П. Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.837
Полная запись МК
Счёт родившихся: 34 муж
Урожд. - Фонин Макарий Несторович
Отец - Фонин Нестор Григорьев, крестьянин
Мать - Фонина Елена Емельянова
Воспр. - Куненков Феодор Стефанов, крестьянин
Воспр. - Фонина Евдокия Григорьева, девица
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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