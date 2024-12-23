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Гусев Арсений Захаров

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Гусев Арсений Захаров
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
669-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
23.07.1903
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
24.07.1903
Священнослужители
Приходской священник И. Зерцалов, Диакон А. Ростиславов и , Псаломщик П. Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.837
Полная запись МК
Счёт родившихся: 33 муж
Урожд. - Хромов Борис Иванович
Отец - Хромов Иван Кондратов, крестьянин
Мать - Хромова Евдокия Тихонова
Воспр. - Гусев Арсений Захаров, крестьянин
Воспр. - Чинкова Евдокия Иванова, крестьянка
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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