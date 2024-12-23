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Хромов Борис Иванович

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Хромов Борис Иванович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
669-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
23.07.1903
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Нас. Пункт приписки
с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
24.07.1903
Священнослужители
Приходской священник И. Зерцалов, Диакон А. Ростиславов и , Псаломщик П. Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.837
Полная запись МК
Счёт родившихся: 33 муж
Урожд. - Хромов Борис Иванович
Отец - Хромов Иван Кондратов, крестьянин
Мать - Хромова Евдокия Тихонова
Воспр. - Гусев Арсений Захаров, крестьянин
Воспр. - Чинкова Евдокия Иванова, крестьянка
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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