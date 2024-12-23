Гуляев Константин Алексеев
Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
- ФИО
- Гуляев Константин Алексеев
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 666-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 21.07.1903
- Приход
- Успенская церковь
- Губерния прихода
- Калужская губерния
- Уезд прихода
- Лихвинский уезд
- Место прихода
- с.Ханино
- Статус персоны
- Лихвинский мещанин
- Нас. Пункт приписки
- г. Лихвин, Калужская губ.
- Дата крещения
- 22.07.1903
- Священнослужители
- Приходской священник И. Зерцалов, Диакон А. Ростиславов и , Псаломщик П. Крылов
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.837
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 31 муж
Урожд. - Медведев Борис Федорович
Отец - Медведев Феодор Степанов, мещанин г.Одоев (г. Одоев, Тульская губ. )
Мать - Медведева Мария Иванова
Воспр. - Гуляев Константин Алексеев, Лихвинский мещанин (г. Лихвин, Калужская губ. )
Воспр. - Никольская Мария Алексеева, вдова гражданка
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