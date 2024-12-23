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Аксютина Марина Матвеевна

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Аксютина Марина Матвеевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
665-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
14.07.1903
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
15.07.1903
Священнослужители
Приходской священник И. Зерцалов и , Псаломщик П. Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.837
Полная запись МК
Счёт родившихся: 33 жен
Урожд. - Аксютина Марина Матвеевна
Отец - Аксютин Матвей Егоров, крестьянин
Мать - Аксютина Домника Петрова
Воспр. - Серегина Евдокия Данилова, крестьянка
Воспр. - Степаничев Филипп Тихонов, крестьянин
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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