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Клевцова Анна Карпова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Клевцова Анна Карпова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
664-р
Роль персоны
Мать
Дата события
12.07.1903
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Дата крещения
13.07.1903
Священнослужители
Приходской священник И. Зерцалов и , Псаломщик П. Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.837
Полная запись МК
Счёт родившихся: 32 жен
Урожд. - Клевцова Иулитта Яковлевна
Отец - Клевцов Яков Онуфриев, крестьянин
Мать - Клевцова Анна Карпова
Воспр. - Горюнова Евдокия Прокопиева, крестьянка
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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