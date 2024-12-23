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Трунов Петр Иванов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Трунов Петр Иванов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
659-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
23.06.1903
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
25.06.1903
Священнослужители
Приходской священник с местным причтом
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.837
Полная запись МК
Счёт родившихся: 28 жен
Урожд. - Пушкина Анна Кирилловна
Отец - Пушкин Кирилл Львов, крестьянин
Мать - Пушкина Ольга Иванова
Воспр. - Трунов Петр Иванов, крестьянин
Воспр. - Трунова Параскева Иванова, крестьянка девица
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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