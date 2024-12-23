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Червякова Настасья Корнилиева

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Червякова Настасья Корнилиева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
658-р
Роль персоны
Мать
Дата события
24.06.1903
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Дата крещения
25.06.1903
Священнослужители
Приходской священник с местным причтом
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.837
Полная запись МК
Счёт родившихся: 27 жен
Урожд. - Червякова Анна Андреевна
Отец - Червяков Андрей Прокопиев, крестьянин
Мать - Червякова Настасья Корнилиева
Воспр. - Данилочкина Агрипина Агафанилова, крестьянка
Воспр. - Косов Антон Агафанилов, крестьянин
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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