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Червякова Анна Андреевна

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Червякова Анна Андреевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
658-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
24.06.1903
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
25.06.1903
Священнослужители
Приходской священник с местным причтом
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.837
Полная запись МК
Счёт родившихся: 27 жен
Урожд. - Червякова Анна Андреевна
Отец - Червяков Андрей Прокопиев, крестьянин
Мать - Червякова Настасья Корнилиева
Воспр. - Данилочкина Агрипина Агафанилова, крестьянка
Воспр. - Косов Антон Агафанилов, крестьянин
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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