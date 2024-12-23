Зудина Евгения Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗудина Евгения Григорьева

Зудина Евгения Григорьева

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Зудина Евгения Григорьева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
657-р
Роль персоны
Мать
Дата события
21.06.1903
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Дата крещения
22.06.1903
Священнослужители
Приходской священник с местным причтом
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.837
Полная запись МК
Счёт родившихся: 26 жен
Урожд. - Зудина Агрипина Григорьевна
Отец - Зудин Григорий Тиханов, крестьянин
Мать - Зудина Евгения Григорьева
Воспр. - Седов Иван Павлов, крестьянин
Воспр. - Фомичева Параскева Иванова, крестьянка
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.