Чухнакова Елена Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧухнакова Елена Семенова

Чухнакова Елена Семенова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Чухнакова Елена Семенова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
656-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
19.06.1903
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянка
Дата крещения
20.06.1903
Священнослужители
Приходской священник с местным причтом
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.837
Полная запись МК
Счёт родившихся: 29 муж
Урожд. - Климов Терентий Иванович
Отец - Климов Иван Никитьев, крестьянин
Мать - Климова Евфимия Семенова
Воспр. - Поляков Филипп Семенов, крестьянин
Воспр. - Чухнакова Елена Семенова, крестьянка
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.