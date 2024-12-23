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Богачев Афанасий Васильевич

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Богачев Афанасий Васильевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
655-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
19.06.1903
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
19.06.1903
Священнослужители
Приходской священник с местным причтом
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.837
Полная запись МК
Счёт родившихся: 28 муж
Урожд. - Богачев Афанасий Васильевич
Отец - Богачев Василий Давыдов, крестьянин
Мать - Богачева Анна Михайлова
Воспр. - Аксютин Емелиан Феофанов, крестьянин
Воспр. - Петрухина Надежда Егорова, крестьянка
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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